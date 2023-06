Thực hiện: Trần Phạm Bình Minh, Hương Nguyễn, Hoàng Việt Hải, Nguyễn Huy Hoàng

Biên tập: Nguyễn Trung Việt

Tư liệu: South China Sea News

Đảo Phú Quý – nơi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ghé thăm. Đảo Phú Quý được coi là đảo tiền tiêu nối đất liền với quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

Trong Bản Tin Chuyển Động Trung Quốc và Đông Nam Á Số 9 có những nội dung sau:

I- LOẠT NGHIÊN CỨU VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM

Đặng Cẩm Tú & Nguyễn Vũ Tùng (2023) Decoding Vietnam’s Foreign Policy After the Thirteenth National Party Congress: Process, Continuity, and Adjustment

Alexander L. Vuving (2023) The Evolution of Vietnamese Foreign Policy in the Doi Moi Era

Lê Hồng Hiệp (2022) Vietnam’s Foreign Policy Structure, Evolution, and Contemporary Challenges

Richard Javad Heydarian: Việt Nam tăng cường củng cố chiến lược đa liên kết

Mazyrin V.M. & Burova E.S. (2022) A scientific discussion on the current state of relations between Russia and Vietnam- mixed estimates by the two parties

II- LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH VÀ NĂNG LỰC CỦA VIỆT NAM

Nguyễn Anh Cường (2023) The South China Sea for China, the United States, and what choice for Vietnam

Ton Anthony Tran và Florian C. Feyerabend: Bầu Trời Không Giới Hạn!? Chương trình vũ trụ và vệ tinh Việt Nam

III- TRÊN THỰC ĐỊA – CHUYỂN ĐỘNG QUÂN SỰ

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Đảo Phú Quý có vị trí rất quan trọng về an ninh quốc phòng

Cường kích A-10 Thần Sấm của Không lực Hoa Kỳ lần đầu tiên hạ cánh ở Việt Nam

Ấn Độ có khả năng bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam với giá lên tới 625 triệu USD

Thái Lan cân nhắc chấp nhận động cơ Trung Quốc trong thương vụ tàu ngầm

Trung Quốc xây cảng hỗ trợ nghiên cứu biển sâu ở Biển Đông

Một cuộc điều tra của truyền thông New Zealand tiết lộ tàu khu trục New Zealand đã từng chạm trán với hải quân Trung Quốc ở Biển Đông năm 2018

Trung Quốc tổ chức tập trận bắn đạn thật gần các đảo gắn liền với khúc trầm lịch sử của Đài Loan mà ít người biết

Cảnh sát biển Hoa Kỳ mở rộng hoạt động ở vùng biển Trung Quốc tuyên bố chủ quyền

Nhật Bản hy vọng tăng cường năng lực phòng thủ của Philippines trong bối cảnh lo ngại về xung đột ở Đài Loan

Lần đầu tiên, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Philippines tổ chức cuộc họp giữa các cố vấn an ninh quốc gia

Hoa Kỳ triển khai tàu ngầm năng lượng hạt nhân tới Hàn Quốc

Lực lượng Không quân Hoa Kỳ sử dụng các chiến dịch ở Trung Đông để thử nghiệm công nghệ cho cuộc chiến tiềm năng với Trung Quốc

Chương trình tàu ngầm thế hệ tiếp theo đầy tham vọng của Hải quân Ấn Độ đang có động lực tiếp tục phát triển

Thuyền trưởng James E. Fanell: Trung Quốc: Phát triển và tiến ra biển

The Economist: Lầu Năm Góc nghĩ thế nào về chiến lược của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương

SIPRI Niên giám 2023: Các quốc gia đầu tư vào kho vũ khí hạt nhân trong bối cảnh quan hệ địa chính trị xấu đi

Andrew Chubb: Kịch bản Eo biển Đài Loan

IV- CHUYỂN ĐỘNG ĐÔNG NAM Á

Đại diện thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc: Việt Nam lo ngại về những diễn biến gần đây ở Biển Đông

Việt Nam vật lộn với xuất khẩu bị thu hẹp, khủng hoảng điện

Bộ trưởng Ngoại giao Singapore: Singapore và Hoa Kỳ sẽ mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới

Bộ trưởng Ngoại giao Singapore: sự tách rời Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ không tốt cho Đông Nam Á

Đại diện ngoại giao Campuchia tại Hoa Kỳ: Chúng tôi không đứng về phía Trung Quốc

Campuchia không muốn cuộc tập trận chung ASEAN lần đầu tiên diễn ra ở Biển Đông

V- TRUNG QUỐC: CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ – CHÍNH SÁCH

Trung Quốc triển khai các gói kích thích nhằm hồi phục nền kinh tế

Quốc vụ viện Trung Quốc đang chuẩn bị cho một gói kích cầu?

Goldman Sachs cắt giảm dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trong bối cảnh thị trường bất động sản giảm tốc

Hội đồng Uỷ ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc đệ trình dự thảo Luật Giáo dục Yêu nước

Dự thảo Luật Quan hệ Đối ngoại

Scott Moskowitz: Điều gì khiến người tiêu dùng Trung Quốc tẩy chay các thương hiệu nước ngoài?

Matthew Henderson: Trật tự thế giới mới của Tập Cận Bình đang sụp đổ trước mắt chúng ta

VI- HOA KỲ – TRUNG QUỐC

Bill Gates nhận được sự đối xử hoàng gia của Tập

Blinken hạ cánh ở Trung Quốc với không nhiều hy vọng về đạt được một bước đột phá

Blinken gặp Tập trong cuộc họp cuối cùng kết thúc chuyến công du tới Bắc Kinh. Tập bày tỏ hài lòng về tiến bộ hai bên đạt được

Blinken trả lời báo chí về nội dung các cuộc họp với các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Kênh đối thoại quân sự vẫn bế tắc

Ả Rập Xê Út và Trung Quốc phô trương mối quan hệ ngày càng tăng tại Diễn đàn đầu tư

Bùi Mẫn Hân: Trung Quốc tốt hơn nên lắng nghe những gì Blinken nói

Ulfah Alifia và Sheila Alifia: Hoa Kỳ đang thua cuộc chơi kinh tế đa phương

VII- HOA KỲ-ẤN ĐỘ

Chuyến thăm của Modi và quan hệ Hoa Kỳ-Ấn Độ

Ấn Độ-Hoa Kỳ tăng cường hợp tác không gian

Ashley J. Tellis: Hoa Kỳ sai lầm khi đặt cược vào Ấn Độ

Brahma Chellaney: Modi ở Hoa Kỳ

