Minh bạch thông tin diễn biến trên Biển Đông tiếp tục là chủ đề chính trong những ngày qua trong nỗ lực nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về những gì đang diễn ra trên biển, không để Trung Quốc dẫn dắt câu chuyện.

Trong Bản Tin Chuyển Động Trên Biển ngày 26/2/2023 có những nội dung sau:

Minh bạch thông tin: Máy bay chiến đấu Trung Quốc theo sát máy bay Hoa Kỳ trên Biển Đông đã trở thành bình thường mới

Bản đồ Hải quân Hoa Kỳ ngày 23/2/2023

Manila muốn ‘vạch mặt’ tàu Trung Quốc

Hoa Kỳ, Nhật và Hàn Quốc tập trận phòng thủ tên lửa đạn đạo sau các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Minh bạch thông tin: Máy bay chiến đấu Trung Quốc theo sát máy bay Hoa Kỳ trên Biển Đông đã trở thành bình thường mới

Các nhà báo đã được tham gia một chuyến tuần tra biển trên chiếc P-8 Poseidon của Hoa Kỳ vào thứ Sáu ngày 24/2/2023. Khi máy bay của Hoa Kỳ cách quần đảo Hoàng Sa vài chục dặm về phía bắc, một máy bay chiến đấu phản lực J-11 của Trung Quốc, được trang bị bốn tên lửa không đối không, xuất hiện ở phía sau một máy bay tuần tra P-8 của Hoa Kỳ, vượt lên trên và cách cánh trái máy bay Hải quân Hoa Kỳ chỉ vài trăm feet. Máy bay Trung Quốc đã bám sát máy bay Hoa Kỳ trong hơn một giờ khi nó bay qua hầu hết các đảo không có người ở mà Trung Quốc và các nước khác tuyên bố chủ quyền.

“Máy bay Hoa Kỳ, đây là lực lượng không quân PLA. Bạn đang đến gần không phận Trung Quốc. Giữ khoảng cách an toàn nếu không bạn sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn,” một trạm mặt đất của quân đội Trung Quốc phát sóng tới P-8, sử dụng tên viết tắt của Quân đội Giải phóng Nhân dân.

Các quan chức Hoa Kỳ cho biết, các vụ chạm trán như vụ hôm thứ Sáu trên Biển Đông gần như xảy ra hàng ngày và chúng đang trở nên nguy hiểm hơn.

Về phía học giả Trung Quốc, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Biển tại Đại học Bắc Kinh ở Bắc Kinh cho rằng “Đối với thế giới bên ngoài, có vẻ như chính sách của Trung Quốc là hung hăng, nhưng từ quan điểm của Trung Quốc, Trung Quốc thực sự đã rất kiềm chế và không có bất kỳ động thái mới nào. Ngược lại, các bên khác đã có nhiều động thái hơn” và do vậy Trung Quốc phải có hành động đáp trả tương ứng.

Bên trong máy bay, các sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ ngồi trước một loạt trạm máy tính, phân tích hình ảnh radar từ các camera chuyên dụng cực mạnh được gắn bên ngoài máy bay khi máy bay di chuyển quanh quần đảo Hoàng Sa trước khi quay trở lại Căn cứ Không quân Kadena. ở Okinawa, Nhật Bản.

Khi đang bay gần Philippines, P-8 của Hải quân Hoa Kỳ cũng đã phát hiện ra một tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Hải quân Trung Quốc và hạ độ cao khoảng 1.000 feet để quan sát kỹ hơn. PLA lập tức đưa ra nhiều lời cảnh báo, yêu cầu phía Hoa Kỳ “nói rõ ý định” và khẳng định máy bay Hoa Kỳ đang “gây nguy hiểm cho sự an toàn” của chiếc tàu chiến Trung Quốc, được cho là có khả năng trang bị hàng chục tên lửa đất đối không.

Bản đồ Hải quân Hoa Kỳ ngày 23/2/2023

Manila muốn ‘vạch mặt’ tàu Trung Quốc

Cùng xu hướng minh bạch thông tin diễn biến trên biển, Philippines đã để cho các nhà báo trong và ngoài nước tham gia những chuyến bay tuần tra trên biển, từ đó họ đã trực tiếp chứng kiến 26 tàu dân quân Trung Quốc neo đậu ở bãi cạn Sa Bin.

Jay Tarriela, cố vấn an ninh hàng hải của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines, nói với Kyodo News rằng từ giờ trở đi, Manila sẽ “vạch trần” hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông.

“Chúng tôi cần cộng đồng quốc tế biết (điều gì đang xảy ra),” ông nói.

Trong tuần này, quân nhân Đài Loan được Hoa Kỳ huấn luyện tại một căn cứ ở Đào Viên, Đài Loan

Hoa Kỳ đang tăng đáng kể số lượng binh sĩ được triển khai tới Đài Loan, nhiều hơn gấp bốn lần so với con số hiện tại để thúc đẩy chương trình huấn luyện cho quân đội của hòn đảo này trong bối cảnh mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc.

Theo các quan chức Hoa Kỳ, Hoa Kỳ có kế hoạch triển khai từ 100 đến 200 binh sĩ đến hòn đảo này trong những tháng tới, một sự tăng lực lượng so với khoảng 30 binh sĩ một năm trước. Lực lượng lớn hơn nhằm mục đích mở rộng một chương trình huấn luyện mà Lầu Năm Góc đã cố gắng không công khai trong bối cảnh Hoa Kỳ nỗ lực cung cấp cho Đài Bắc những năng lực cần thiết để tự vệ mà không khiêu khích Bắc Kinh.

Hoa Kỳ, Nhật và Hàn Quốc tập trận phòng thủ tên lửa đạn đạo sau các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận phòng thủ tên lửa đạn đạo (BMD) ba bên ở Biển Nhật Bản hôm thứ Tư ngày 22/2/2023 để đáp trả các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào thứ Bảy và thứ Hai trước đó.

Tàu khu trục USS Barry (DDG-52) của Hải quân Hoa Kỳ, tàu khu trục JS Atago (DDG-177) của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản và tàu khu trục ROKS Sejong Đại đế (DDG-991) của Hải quân Hàn Quốc đã tham gia cuộc tập trận. bài tập.

Triều Tiên thử tên lửa hành trình nhằm thể hiện năng lực phản công hạt nhân

Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm thứ Sáu ngày 24/2/2023 cho biết Triều Tiên đã bắn thử 4 tên lửa hành trình chiến lược trong một cuộc tập trận nhằm thể hiện năng lực tiến hành một cuộc phản công hạt nhân chống lại các thế lực thù địch.

