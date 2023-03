Thực hiện: Nhóm theo dõi Chuyển động Trung Quốc | Dự án Đại Sự Ký Biển Đông

Lưỡng Hội – với hai sự kiện diễn ra đồng thời là Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc lần thứ 14 khai mạc vào ngày 5 tháng 3 và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc khai mạc trước một ngày – được coi là sự kiện chính trị quan trọng nhất trong năm quyết định nhiều chính sách phát triển kinh tế vĩ mô cũng như nhân sự điều hành kinh tế. Sự kiện được giới đầu tư và kinh doanh chú ý đặc biệt hơn trong năm nay sau nhiều dấu hiệu trái ngược nhau giữa các biện pháp nhằm phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 với sự tăng cường vai trò kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc trước những sức ép từ phương Tây dường như đang khiến các nhà lãnh đạo Trung Quốc bất an.

Nhằm giúp độc giả theo dõi tốt hơn sự kiện này, Nhóm theo dõi Chuyển động Trung Quốc của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông biên soạn một bản tin đặc biệt tổng hợp các sự kiện và thông tin quan trọng trước thềm Lưỡng Hội.

Trong Bản Tin Lưỡng Hội Trung Quốc có những nội dung sau:

Thông cáo Hội nghị lần thứ hai của Ban Chấp hành Trung ương

Tập Cận Bình chuẩn bị đại tu nhóm chính sách kinh tế của Trung Quốc

Lý Khắc Cường chủ trì cuộc họp của nhóm Đảng viên lãnh đạo Quốc vụ viện thảo luận về kết quả từ phiên họp toàn thể thứ hai của Ban Chấp hành Trung ương

Lật Chiến Thư chủ trì cuộc họp của các nhà lập pháp nghiên cứu bài phát biểu của Tập Cận Bình, các nguyên tắc chỉ đạo của hội nghị Ban Chấp hành Trung ương

Chương trình nghị sự Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc lần thứ 14

​​Trung Quốc cảnh báo các chủ ngân hàng ‘theo chủ nghĩa khoái lạc’ tuân theo đường lối của Đảng Cộng sản

Chúc Đan Đào: Đổi mới công nghệ là chiến trường quan trọng trong cuộc cạnh tranh quyền lực lớn – và trong lĩnh vực này, Trung Quốc đang bị Mỹ đá đít

Văn phòng Hồng Kông của Bắc Kinh sẽ báo cáo trực tiếp với các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản

Selina Xu: Một cẩm nang dành cho nhà giao dịch chứng khoán về Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc của Trung Quốc

Felix Lee: Sẽ tiếp tục có thêm các khoản vay cho bất động sản

Francesca Ghiretti: Từ cơ hội đến rủi ro: Thay đổi trong những chính sách an ninh kinh tế liên quan tới Trung Quốc

Thông cáo Hội nghị lần thứ hai của Ban Chấp hành Trung ương

Hội nghị được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 2. Theo thông cáo của Hội nghị:

– Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua danh sách các ứng cử viên được đề xuất cho các vị trí lãnh đạo trong các tổ chức nhà nước.

– Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua danh sách các ứng cử viên được đề xuất cho vị trí lãnh đạo của Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc.

– Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua Kế hoạch Cải cách Thể chế Đảng và Nhà nước. Theo trình tự có tính chất thủ tục, một phần kế hoạch sẽ được đệ trình lên kỳ họp thường niên của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc sắp tới để thảo luận.

Thông cáo Hội nghị không cung cấp chi tiết về kế hoạch cải cách. Nhưng tại một cuộc họp riêng vào thứ Ba nhằm tóm tắt nội dung hội nghị cho các nhà lãnh đạo của các đảng “dân chủ” của Trung Quốc, Tập Cận Bình đã đưa ra những đường nét bao quát báo hiệu những thay đổi lớn đang chờ đợi. Theo nhóm Trivium chỉ ra, đó là bộ máy điều tiết và hoạch định chính sách tài chính và hệ thống thúc đẩy khoa học và công nghệ

Ông Tập cũng cho biết những cải cách cũng sẽ giúp tăng cường xây dựng Đảng trong các công ty tư nhân, báo hiệu Đảng có kế hoạch tham gia nhiều hơn vào các doanh nghiệp tư nhân.

Khác với thông cáo năm 2018, các nhà quan sát nhận thấy rằng trong thông cáo hội nghị lần này, có những diễn ngôn phản ánh sự lo lắng về tình hình đất nước trong bối cảnh quốc tế hiện tại. “Thế giới đã bước vào một thời kỳ mới của hỗn loạn và thay đổi, và sự phát triển của Trung Quốc đã bước vào thời kỳ của những rủi ro và cơ hội chiến lược. Chúng ta phải chuẩn bị để chống chọi với thử thách lớn của gió lớn và biển bão tố.” Thông cáo kêu gọi “tất cả các đồng chí trong Đảng phải củng cố niềm tin, giữ vững sự tỉnh táo chiến lược và nâng cao tinh thần đấu tranh.”

Xem thêm:

Tân Hoa Xã ngày 28/2/2023: (受权发布)中国共产党第二十届中央委员会第二次全体会议公报

Tân Hoa Xã ngày 28/2/2023: 中共中央举行民主协商会 习近平主持并发表重要讲话

Tập Cận Bình chuẩn bị đại tu nhóm chính sách kinh tế của Trung Quốc

Tập Cận Bình được cho là đang chuẩn bị sử dụng phiên họp quốc hội đầy sắp tới để khởi động một cuộc đại tu chính phủ “mạnh mẽ” với việc bổ nhiệm những người thân cận đáng tin cậy nhất của mình để giám sát các lĩnh vực tài chính, công nghệ và các lĩnh vực khác.

Đội ngũ kinh tế mới dự kiến của Trung Quốc:

Lý Cường: hiện đang là Bí thư Thượng Hải, dự kiến sẽ trở thành Thủ tướng.

Hà Lập Phong: một người thân tín lâu năm của Tập Cận Bình và là người đứng đầu Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, dự kiến sẽ làm phó thủ tướng phụ trách chính sách kinh tế.

Chu Hạc Tân: Chủ tịch tập đoàn tài chính CITIC, dự kiến sẽ trở thành Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.

Dịch Hội Mãn: Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc. Dự kiến sẽ trở thành Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc

Lục Trị Nguyên: Bí thư Thanh Đảo. Dự kiến sẽ trở thành Bộ trưởng Tài chính.

Xem thêm:

Financial Times ngày 2/3/2023: Xi Jinping set to overhaul China’s economic policy team at watershed congress. Một bản PDF được lưu ở đây.

Lý Khắc Cường chủ trì cuộc họp của nhóm Đảng viên lãnh đạo Quốc vụ viện thảo luận về kết quả từ phiên họp toàn thể thứ hai của Ban Chấp hành Trung ương

Nội dung cuộc họp nhấn mạnh việc cần hiểu rõ tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc cải cách thể chế Đảng và nhà nước, thống nhất suy nghĩ và hành động với các quyết định và sự sắp xếp của Ban Chấp hành Trung ương.

Xem thêm:

Tân Hoa Xã ngày 1/3/2023: Senior government officials study guiding principles of CPC plenum

Lật Chiến Thư chủ trì cuộc họp của các nhà lập pháp nghiên cứu bài phát biểu của Tập Cận Bình, các nguyên tắc chỉ đạo của hội nghị Ban Chấp hành Trung ương

Về kế hoạch đổi mới thể chế Đảng và nhà nước, cuộc họp cho rằng kế hoạch này “có tác dụng phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, khoa học hóa tổ chức bộ máy, tối ưu hóa hơn về phân công chức năng, nhiệm vụ, hoàn thiện hơn về thể chế, hiệu quả hơn trong công tác quản lý điều hành.

Xem thêm:

Tân Hoa Xã ngày 1/3/2023: Senior legislators study Xi’s speech, guiding principles of CPC plenum

Chương trình nghị sự Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc lần thứ 14

Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc lần thứ 14 của Trung Quốc sẽ triệu tập phiên khai mạc vào ngày 5 tháng 3. Trong chương trình nghị sự của phiên họp, bên cạnh việc xem xét kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự thảo ngân sách trung ương và địa phương năm 2023, dự kiến sẽ bầu và bổ nhiệm chủ tịch và nhân sự Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng, Phó Thủ tướng, người đứng đầu các bộ và ủy ban, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Chủ tịch Quân ủy Trung ương và các Phó Chủ tịch và Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Nhà nước, Chánh án Tòa án Tối cao.

​​Ngoài ra, Quốc hội sẽ thảo luận dự thảo sửa đổi Pháp chế và một phần Kế hoạch Cải cách Thể chế của Đảng và Nhà nước (党和国家机构改革方案).

​​Trung Quốc cảnh báo các chủ ngân hàng ‘theo chủ nghĩa khoái lạc’ tuân theo đường lối của Đảng Cộng sản

Các chủ ngân hàng ở Trung Quốc đang được yêu cầu chấn chỉnh suy nghĩ của họ, làm trong sạch lối sống “theo chủ nghĩa khoái lạc” và ngừng sao chép các cách thức của phương Tây. Các chỉ thị từ cơ quan giám sát chống tham nhũng hàng đầu của đất nước chỉ là dấu hiệu mới nhất của chiến dịch của Tập Cận Bình nhằm thắt chặt sự kiểm soát của Đảng Cộng sản đối với hệ thống tài chính. Khi Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khai mạc vào cuối tuần này, Tập Cận Bình sẵn sàng củng cố thêm quyền kiểm soát bằng cách khôi phục một ủy ban đầy quyền lực để điều phối chính sách kinh tế và tài chính, đồng thời cài đặt các đồng minh thân cận để giám sát tất cả.

Xem thêm:

Bloomberg ngày 2/3/2023: China Warns ‘Hedonistic’ Bankers to Toe the Communist Party Line. Một bản PDF được lưu ở đây.

Chúc Đan Đào: Đổi mới công nghệ là chiến trường quan trọng trong cuộc cạnh tranh quyền lực lớn – và trong lĩnh vực này, Trung Quốc đang bị Mỹ đá đít

Đó là thông điệp từ bài bình luận trên Nhân dân Nhật báo ngày 19 tháng 2 của Chúc Đan Đào, một quan chức của Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung ương (CCFEA). CCFEA là cơ quan hàng đầu của Đảng về chiến lược kinh tế và được chủ trì bởi Tập Cận Bình.

Chúc thẳng thắn nói về điều mà ông coi là thách thức kinh tế lớn nhất của Trung Quốc: Thiếu đổi mới công nghệ. Tuy nhiên ông không đưa ra bất kỳ giải pháp mới nào. Theo nhóm Trivium, Chúc cũng giống như các quan chức khắp Bắc Kinh đang vật lộn trên mặt trận này. Sở dĩ họ bế tắc về giải pháp vì đây là những điểm yếu về cơ chế cần được giải quyết bằng những thay đổi chính sách lớn, xuyên suốt. Một kế hoạch tổ chức lại bộ máy hoạch định chính sách công nghệ sẽ được công bố tại Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc lần thứ 14 của Trung Quốc.

Xem thêm:

Nhân dân Nhật báo ngày 19/2/2023: 加快构建新发展格局必须增强国内大循环内生动力和可靠性

Văn phòng Hồng Kông của Bắc Kinh sẽ báo cáo trực tiếp với các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản

Văn phòng hàng đầu của Bắc Kinh giám sát các vấn đề Hồng Kông dự kiến sẽ được nâng lên thành một đơn vị trả lời trực tiếp với cơ quan lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một động thái được coi là nhấn mạnh tầm quan trọng của thành phố đồng thời tăng cường vai trò giám sát của đảng.

Xem thêm:

South China Morning Post ngày 1/3/2023: What is behind proposed move for Beijing’s key office on Hong Kong and Macau affairs to report directly to China’s top Communist Party leadership?

Selina Xu: Một cẩm nang dành cho nhà giao dịch chứng khoán về Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của Trung Quốc

Các nhà giao dịch chứng khoán ở Trung Quốc đang kỳ vọng Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc diễn ra vào cuối tuần này sẽ cung cấp chất xúc tác mới sau khi đà phục hồi trở lại của thị trường bị tạm dừng. Bài báo chỉ ra các lĩnh vực trọng tâm chính cho các nhà giao dịch chứng khoán.

Xem thêm:

Bloomberg ngày 1/3/2023: A Stock Trader’s Guide to China’s National People’s Congress. Một bản PDF được lưu ở đây.

Felix Lee: Sẽ tiếp tục có thêm các khoản vay cho bất động sản

Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, sự kiện chính sách kinh tế quan trọng trong năm, sẽ bắt đầu vào Chủ nhật. Thủ tướng sắp mãn nhiệm Lý Khắc Cường sẽ công bố mục tiêu tăng trưởng cho năm 2023 và các ưu tiên trong quản lý kinh tế. Cho tới khi đó sẽ không còn nhiều cảnh báo cho ngành xây dựng ngoài những cụm từ quen thuộc. Tác giả dự đoán ban lãnh đạo cộng sản sẽ quay trở lại những thói quen cũ để tạo ra tăng trưởng – và trên hết, sẽ lại tập trung vào việc thúc đẩy lĩnh vực bất động sản.

Xem thêm:

Felix Lee: Rekindled love for concrete gold

Francesca Ghiretti: Từ cơ hội đến rủi ro: Thay đổi trong những chính sách an ninh kinh tế liên quan tới Trung Quốc

Trong bối cảnh bất ổn và căng thẳng kinh tế toàn cầu, nhiều quốc gia đã áp dụng các bộ chính sách lớn hơn và phức tạp hơn bao giờ hết để đảm bảo nền kinh tế của họ có thể chống lại các cú sốc và áp lực từ các nước thứ ba. Theo Francesca Ghiretti, môi trường chính sách kinh tế toàn cầu đang thay đổi cũng có thể được giải thích là một phản ứng đối với Trung Quốc. Đồng thời, Bắc Kinh đang nhanh chóng mở rộng các chính sách an ninh kinh tế của mình. Bài phân tích cung cấp ngữ cảnh và hiểu biết sâu hơn về chủ đề này.

Xem thêm:

MERICS ngày 22/2/2023: From opportunity to risk: The changing economic security policies vis-à-vis China

